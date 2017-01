Benteke spreekt duidelijke taal over zijn toekomst

Hoewel hij nog maar zes maanden voor Crystal Palace speelt, gonsde het de voorbije dagen alweer van de transfergeruchten over Christian Benteke. De Rode Duivel zou een lucratieve aanbieding uit China gekregen hebben en ook PSG zou hem ergens op zijn verlanglijstje hebben staan.



Voor Benteke zelf zijn de zaken echter duidelijk. "Neen, er is geen sprake van een vertrek. Ik ben hier gelukkig en ik wil de ploeg helpen om in het klassement op te klimmen", reageert hij in de Daily Mail.



"Ik moet ermee lachen. Ik ben die speculaties al gewoon sinds ik in Engeland speel. Het is nu al twee of drie jaar op rij dat er elke transferperiode gezegd wordt dat Christian gaat vertrekken."