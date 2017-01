'Depay persoonlijk al rond met toekomstige club'

Het ziet er steeds meer naar uit dat Memphis Depay op weg is naar Olympique Lyon. Eerder berichtten wij al over een verbeterd bod van de huidige nummer vier van de Ligue 1. Nu meldt L'Equipe dat de Franse club al rond is met de Nederlander zelf.



Volgens het Franse medium zijn de twee partijen al rond over een langdurig contract bij OL, dus het is aan de Franse ploeg om een overeenkomst te krijgen met Manchester United. Depay komt daar al een tijdje weinig aan spelen toe, dus een vertrek is zo goed als zeker.



Op dit moment zou Lyon ongeveer 17 miljoen euro willen bieden, maar dat zou niet genoeg zijn volgens de Engelse club. Mocht het alsnog niet lukken om Depay te halen, dan staan onder andere teamgenoot Adnan Januzaj (op dit moment op huurbasis bij Sunderland) en Ajax-target Leon Bailey (Racing Genk) op het verlanglijstje.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.