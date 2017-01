Ödegaard over transfer naar Real Madrid: "Sommige mensen zijn dat vergeten"

Afgelopen weekend maakte Martin Ödegaard zijn debuut voor sc Heerenveen, waar hij waarschijnlijk het komende anderhalf jaar gaat spelen. Diverse critici plaatsten hun vraagtekens bij de overstap van de jonge Noor naar Real Madrid, maar de jongeling zegt geen spijt te hebben van zijn vertrek naar de Spaanse topclub.



"Mensen vergeten steeds dat ik voor Real Madrid tekende om in eerste instantie bij Real Madrid Castilla (het tweede elftal van de club) te gaan spelen", verklaart Ödegaard tegen Bild. "Ik moest daar ervaring opdoen en dat heb ik zeker gedaan. Nu speel ik in de Eredivisie, voor mij is dat een stap voorwaarts in mijn carrière."



Tot de zomer van 2017 staat de pas 18-jarige middenvelder onder contract in Friesland. Over waar wij daarna gaat spelen, is hij heel duidelijk: "Real Madrid. Mijn tijd is daar nog niet voorbij."