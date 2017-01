PSV laat talentvolle aanvaller na anderhalf jaar vertrekken

In de huidige transferperiode vertrok aanvaller Luciano Narsingh bij PSV om bij Swansea City te gaan spelen en nu nemen de Eindhovenaren zo goed als zeker afscheid van een andere aanvallende kracht. De huidige nummer drie van de Eredivisie is namelijk rond met het Braziliaanse Gremio over het vertrek van Luiz 'Beto' da Silva.



Naar verwachting vangt PSV ongeveer een half miljoen euro voor de Peruviaan, die sinds de zomer van 2015 in Nederland speelt. Het is alleen nog wachten op de betaling van zijn nieuwe club. In anderhalf seizoen speelde hij geen enkele wedstrijd voor het eerste van PSV.



Al zijn optredens in Nederland waren voor Jong PSV in de Jupiler League: 27 duels. Het gebrek aan speeltijd bij het eerste heeft de Peruviaan doen besluiten om alsnog terug te keren naar Zuid-Amerika.