ADO Den Haag heeft nieuwe technisch manager te pakken

ADO Den Haag heeft in de afgelopen tijd hard gezocht naar een nieuwe technisch manager. De club uit Den Haag lijkt die inmiddels gevonden te hebben in Jeffrey van As, zo valt te lezen in het Algemeen Dagblad.



Van As was in het verleden zelf actief als voetballer en leerden we in de afgelopen jaren vooral kennen als de technisch directeur van NAC Breda. Ook was hij in het verleden al eens werkzaam bij ADO Den Haag als hoofdscout. Nu ligt in Den Haag dus een nieuwe taak voor hem klaar.



ADO Den Haag heeft de aanstelling van Van As inmiddels ook bevestigd via de officiële kanalen. Hij blijft in ieder geval tot het eind van het seizoen verbonden aan de club uit Den Haag.