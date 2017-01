Elia maakt een statement: "Niemand doet iets in Nederland"

Eljero Elia vierde zijn doelpunt in de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (2-0) weer op zijn eigen manier. De aanvaller leek zichzelf te bevrijden uit handboeien. In gesprek met De Volkskrant heeft de buitenspeler uitgelegd waarom hij op die manier zijn goal vierde.



"Mijn vrienden worden genaaid, en niemand doet iets in Nederland. Ik deed het voor mijn vrienden van rapformatie SFB. Drie ervan zitten in de gevangenis in Suriname. Ik hoop dat ze snel thuis zijn", zo sprak de 29-jarige aanvaller van Feyenoord zich uit.



Rapformatie SFB wordt verdacht van seksueel misbruik van een minderjarig meisje, maar volgens Elia klopt er niets van het verhaal. "Het is politiek, er is een nieuwe officier van justitie die wil scoren. Dat is althans mijn gevoel", vertelde Elia.



"De moeder van het meisje heeft al gezegd dat het niet klopt. Die jongens moeten naar huis. Naar hun familie. Ik vind het onmenselijk. Ze worden genaaid. Niemand doet iets in Nederland, daarom moest ik aandacht vragen voor deze zaak", aldus de woorden van Elia.