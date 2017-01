'ADO Den Haag richt het vizier op Belg van Watford'

Officiële bevestiging kwam er van Zulte Waregem nog niet, maar de club zou de voorbije dagen wel degelijk een einde gemaakt hebben aan de uitleenbeurt van Obbi Oulare. De 21-jarige spits kon zich aan de Gaverbeek nooit doorzetten. Daardoor keert hij zes maanden vroeger dan verwacht terug naar Watford.



Maar in Engeland hoeft Oulare al zeker niet op speelkansen te rekenen, waardoor een nieuwe uitleenbeurt wacht. Westerlo werd de voorbije dagen genoemd, maar die club haalde dinsdag Carlos Strandberg van Club Brugge binnen. Ook Sint-Truiden zou geïnformeerd hebben.



Ook in Nederland zou Oulare terecht kunnen. ADO Den Haag wil een inspanning leveren om hem binnen te halen, weet Het Laatste Nieuws. Oulare moet ADO uit de gevarenzone houden, want op dit moment staat het in de Eredivisie slechts drie punten boven de degradatieplaatsen.