Feyenoorder kan geluk niet op: "Normaal zou dat niet zo zijn"

Als je een aantal maanden geleden aan voetbalfans had gevraagd wie het doel van Feyenoord zou verdedigen als zowel Brad Jones als Kenneth Vermeer fit zou zijn, zou bijna iedereen Vermeer geroepen hebben. Na een denderende eerste seizoenshelft van Jones is dat echter wel anders.



Dat de doelman gezorgd heeft voor discussie, vindt hij mooi. "Nu Kenneth bijna terug is, verandert dat niks voor de manier waarop ik mijn sport beleef. Ik geef altijd honderd procent", vertelde de keeper aan De Telegraaf. "Ik zie het als een compliment dat het blijkbaar een discussiepunt is."



"Normaal zou dat niet zo zijn, want Kenneth was vorig seizoen de Speler van het Jaar van Feyenoord. Als ik niet goed zou keepen, zou niemand het erover hebben. Het laat in mijn ogen zien dat ik goed bezig ben", aldus het relaas van de doelman.