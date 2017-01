Cocu komt met belangrijk actieplan voor Brands

Phillip Cocu weet precies wat zijn club tijdens de winterse transferperiode te doen staat. Mocht PSV erin slagen om zowel Florian Jozefzoon als Luiz 'Beto' da Silva te verkopen, dan verwacht de oefenmeester dat er versterking voor de aanval komt. Dat liet hij duidelijk weten aan het Algemeen Dagblad.



Cocu beseft dat hij helemaal niet breed meer in zijn aanvallers zit als er weer twee buitenspelers weggaan. "We zijn Jürgen Locadia nog even kwijt en ook Luciano Narsingh is al vertrokken", maakte hij duidelijk.



Op welke aanvaller PSV zijn oog laat vallen als zowel Jozefzoon als Beto nog vertrekken, is afwachten. Sam Larsson van sc Heerenveen werd wel al een paar keer in verband gebracht met een transfer naar Eindhoven.