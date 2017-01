'Ajax vindt ideale buitenspeler bij Koemans Everton'

Ajax doet er alles aan om zich in de winterse transferperiode nog te kunnen versterken met een buitenspeler. Trainer Peter Bosz heeft wat betreft aanvallers niet gek veel keus en daar mag verandering in gebracht worden. In de zoektocht is Ajax uitgekomen bij Everton.



Volgens The Guardian hebben de Amsterdammers het oog laten vallen op niemand minder dan Gerard Deulofeu. De 22-jarige aanvaller heeft al een aardige carrière achter de rug. Via FC Barcelona kwam hij bij Everton terecht. Daar is hij echter niet altijd een vaste waarde.



Ajax daarentegen zou de aanvaller wel goed kunnen gebruiken, alleen zal Marc Overmars wel op moeten boksen tegen de nodige concurrentie. Ook AC Milan en Middlesbrough zijn geïnteresseerd in zijn diensten. Van Milan heeft Everton zelfs al een huurvoorstel afgewezen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.