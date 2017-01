'Ajax verkoopt 'nee': Deze verrassende speler mag absoluut niet weg'

Een aantal spelers bij Ajax heeft zijn zinnen in de winterse transferperiode op een transfer gezet. Zo kwam Riechedly Bazoer amper aan spelen toe bij de Amsterdammers en hij vertrok al naar VfL Wolfsburg. De Duitse club was echter nog niet uitgeshopt in Amsterdam.



Volgens De Telegraaf heeft Wolfsburg ook geprobeerd om Jairo Riedewald naar Duitsland te lokken. Dolgraag wilde de club uit Duitsland zich nog in de winterse transferperiode versterken met de veelzijdige Ajacied, maar daar ging Ajax niet in mee.



De Amsterdammers hebben duidelijk laten weten dat Riedewald niet mag vertrekken. Trainer Peter Bosz ziet tenslotte nog altijd toekomst in de veelzijdige speler en Riedewald heeft ook nog een contract tot de zomer van 2020.