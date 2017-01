Volgende NEC-aanwinst schrikt van Hyballa: "Intensiteit ligt veel hoger"

Deze transferperiode haalde NEC al drie spelers binnen met Ali Messaoud, Lorenzo Burnet en Jordan Larsson. De laatstgenoemde komt als een groot talent - en de vader van Feyenoord-legende Henke Larsson - binnen, maar de Zweed moet nog wel wennen aan het niveau van zijn nieuwe ploeg en zijn nieuwe trainer Peter Hyballa.



"Het was even wennen. De intensiteit van de trainingen onder Hyballa ligt veel hoger dan ik gewend was", erkent de aanvaller tegen De Gelderlander. "Gelukkig word ik goed geholpen door mijn ploeggenoten." Acclimatiseren in Nederland zal doet Larsson voorlopig helemaal zelf.



"Mijn vriendin komt na de zomer pas bij mij wonen, omdat zij eerst haar studie af wil maken in Zweden", verklaart hij. "Ik moet dus eerst voor mezelf zorgen. Ik kan bijvoorbeeld al spaghetti bolognese maken."