VIDEO: Inter bekert verder door wondergoal van Murillo

Inter heeft zijn sterke reeks in alle competities voortgezet in de Italiaanse beker. De ploeg van trainer Stefano Pioli won op dinsdagavond na verlenging van Bologna (3-2). Vooral de goal van verdediger Jeison Murillo was ronduit schitterend.



De Colombiaan zette de huidige nummer zes van de Serie A na een half uur op voorsprong met een schitterende omhaal, waarna Rodrigo Palacio de voorsprong verdubbelde. De wedstrijd leek net voor de rust dus al gespeeld.



Maar Bologna, nummer vijftien in de Italiaanse competitie, dwong een verlenging af via goals van Blerim Dzemaili en Godfred Donsah. Uiteindelijk zorgde Antonio Candreva voor de beslissing in het voordeel van de Milanezen.



Hieronder de schitterende goal van Jeison Murillo: