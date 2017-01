Analist duidelijk: "Beste wedstrijd van Feyenoord was zonder Kuyt"

Aanvoerder Dirk Kuyt kan zijn cultstatus bij Feyenoord nog meer aansterken door dit seizoen kampioen te worden met de Rotterdammers, maar volgens journalist en analist Mikos Gouka zou de club het kampioenschap niet helemaal te danken hebben aan de oud-international. Hij noemt een andere speler als belangrijke schakel.



"Kuyt heeft absoluut zijn waarde", stelt Gouka bij Natafelen met Kees. "Maar de allerbeste wedstrijd die Feyenoord dit seizoen gespeeld heeft was zonder Kuyt, uit bij AZ." Toentertijd begon de voormalig speler van Liverpool op de bank en won de ploeg afgetekend met 0-4.



"El Ahmadi is man die niet te vervangen is", vervolgt hij. "Je ziet nu toch dat het middenveld wat uit balans is. Het is toch iets minder dan voor de winterstop bij Feyenoord. Qua spel is hij de bepalende pion van Feyenoord."