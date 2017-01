Leeftijdsrecord Afrika Cup het enige hoogtepunt in bloedeloos duel

Na Algerije en Ivoorkust heeft een andere favoriet voor de eindwinst, Egypte, punten verspeeld in de eerste speelronde van de Afrika Cup. De zevenvoudig kampioen van Afrika kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Mali. Het hoogtepunt van de wedstrijd kwam van de Egyptische doelman Essam El Hadary.



De doelman moest namelijk vroeg invallen en daarmee werd hij met zijn 44 jaar en 2 dagen de oudste speler ooit in de historie van de Afrika Cup. De meeste kansen waren voor de Egyptenaren, maar tot een doelpunt kwam het niet.



Het andere duel in de poule, tussen Ghana en Oeganda, eindigde in een 1-0 overwinning voor de Ghanezen. West Ham United-aanvaller André Ayew was enige doelpuntenmaker in die wedstrijd.