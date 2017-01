Geflopte PSV-verdediger krijgt een kans bij ADO Den Haag

Bij PSV lukte het Abel Tamata niet om te slagen als verdediger en sindsdien speelde hij al voor diverse Nederlandse clubs. Vanaf afgelopen zomer zit de Nederlander zonder club, maar vanaf morgen krijgt hij een kans om een contract te verdienen bij ADO Den Haag. Dit meldt het Algemeen Dagblad.



De 26-jarige verdediger tekende in de zomer van 2015 een tweejarig contract bij FC Groningen. Na een seizoen besloten de twee partijen het contract van Tamata te ontbinden door een gebrek aan speeltijd. Afgelopen weekend legde hij al een aanbieding van VVV naast zich neer.



Zo trainde hij de afgelopen twee weken mee met de Venlose club. In zijn vier seizoenen voor PSV werd hij verhuurd aan Roda JC en speelde hij dertig wedstrijden voor Jong PSV in de Jupiler League.