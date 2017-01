Het afgelopen seizoen was een droomseizoen voor Leicester City en trainer Claudio Ranieri met een Engels kampioenschap. Dit seizoen vallen de resultaten tegen in de competitie, maar aan een vertrek wil de Italiaan niet denken.



"Ik voel mij goed hier", reageert de coach tegenover de Engelse journalisten. "Al is voetbal totaal onvoorspelbaar. Het ene moment leef je als een ster, het volgende moment bijt je in het stof." De club, die sterspelers Jamie Vardy en Riyad Mahrez wist te behouden, staat op de vijftiende plaats in de Premier League.



Nu de ploeg geen kans meer maakt om het kampioenschap te prolongeren, spreekt Ranieri zich uit over de huidige titelstrijd. "Als een oud-coach van Chelsea en Italiaan hoop ik dat Antonio Conte zijn doel bereikt en kampioen wordt met Chelsea."