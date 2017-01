Mogelijke Amerikaanse bestemming van Go Ahead Eagles-verdediger bekend

Go Ahead Eagles strijdt momenteel tegen degradatie naar de Jupiler League, maar waarschijnlijk zullen de Eagles die strijd door moeten zetten zonder Kenny Teijsse. De verdediger trok al de interesse van een Amerikaanse club en inmiddels is bekend om welke club het gaat.



Hij zou namelijk kunnen verkassen naar San Francisco Deltas, uitkomend in de tweede divisie van de Verenigde Staten. Technisch Manager Dennis Bekking stelt echter volgens De Stentor dat de overstap nog niet helemaal rond is. "Het is nog moeilijk te zeggen of zijn werkvisum daadwerkelijk rondkomt."



De 24-jarige verdediger doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht, maar wist nooit helemaal door te breken bij de Domstedelingen. Na een sterk seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam verkaste Teijsse naar Go Ahead Eagles. Na anderhalf jaar in Deventer lijkt hij de volgende stap te gaan maken.