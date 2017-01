Landgenoot reageert op geruchten over Ziyech: "Veel onzin gelezen"

Tot ieders verrassing zat Ajacied Hakim Ziyech niet bij de selectie van het Marokkaanse elftal van de Afrika Cup, het toernooi dat op dit moment bezig is. Landgenoot Nordin Amrabat, die het toernooi eveneens mist door een blessure, laat zich tegen Voetbal International uit over de situatie.



"Het is heel teleurstellend voor die jongen", bevestigt de oud-speler van VVV-Venlo en PSV. "Ik heb veel onzin over Hakim gelezen. Het klopt bijvoorbeeld niet dat hij niet goed in de groep ligt en het klopt ook niet dat hij een grote mond heeft."



"Ik vind persoonlijk dat iemand als Hakim met zijn talent, altijd geselecteerd dient te worden", vervolgt de Watford-aanvaller. "Vervolgens is het aan de bondscoach of hij hem opstelt, maar hij hoort er minimaal bij te zijn." Tot overmaat van ramp verloren de Atlasleeuwen de openingswedstrijd van Democratische Republiek Congo (1-0).