Vertrouwen bij subtopper: "Wij moeten de play-offs winnen"

De Eredivisie heeft nog zestien speelrondes te gaan en toch wordt al redelijk duidelijk welke teams gaan strijden om de plekken 4 tot en met 7 (mogelijk verschuiven de play-offplekken door de resultaten van de KNVB Beker). Vitesse hoort daar ook bij en aanvoerder Guram Kashia toont zich heel ambitieus.



"Wij moeten de play-offs gewoon winnen!", reageert de Georgiër op de clubsite. "Het verschil in de subtop ik klein en ik begrijp niet waarom mensen soms zo negatief zijn." Door de 3-1 winst op concurrent FC Twente staat de Arnhemse club op de zevende plek in de Eredivisie.



"Wij gingen de winterstop in als de nummer acht", vervolgt de verdediger. "Iedereen riep dat we zo slecht speelden en dat het niets zou worden met ons. Toch kan dit nog steeds een heel mooi seizoen worden."