'Costa hakt de knoop door en schept duidelijkheid over zijn toekomst'

De afgelopen dagen waren heel spannende dagen voor fans van Chelsea. De Engelse koploper is goed bezig in de competitie, maar plots kwam het nieuws naar buiten dat hun geliefde spits Diego Costa mogelijk zou vertrekken door een ruzie met de medische staf van de club. Nu weet The Sun te melden dat de Spanjaard eindelijk duidelijkheid heeft geschept over zijn toekomst.



Volgens het Engelse medium heeft hij namelijk een goed gesprek gehad met Julio Tous, het betreffende lid van de medische staf van Chelsea. Daarbij eindigde het gesprek met een knuffel, waardoor een einde lijkt te zijn gekomen aan de soap rond Costa.



De gedeelde topscorer van de Premier League - met 14 doelpunten - ontbrak in de selectie voor het duel tegen Leicester City (3-0 winst) afgelopen weekend. Daarna werd hij gelinkt aan een move naar de Chinese competitie, maar na het goede gesprek lijkt Costa gewoon in Londen te blijven.