Jordy de Wijs is dolgelukkig met het feit dat hij de rest van het seizoen aan de slag mag bij Excelsior. Bij PSV hoeft hij tenslotte niet te rekenen op speelminuten, waardoor een overgang perfect uitkwam voor hem.



Met zijn tijdelijke overgang naar Excelsior hoopt De Wijs op speelminuten in de Eredivisie. "Die kans is bij Excelsior groter dan bij PSV", zo sprak de verdediger zich uit in een interview met RTV Rijnmond.



Het is voor De Wijs wel even wennen om nu niet het shirt van PSV, maar dat van Excelsior aan te trekken. "In het begin waren er wat twijfels, want het was voor mij de eerste keer en ook gek om een ander shirt te dragen dan die van PSV", aldus de woorden van De Wijs.