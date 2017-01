Opnieuw grote teleurstelling voor Ajax-doelman

Een aantal jaar geleden lachte het leven Tim Krul tegemoet. De doelman had een mooie club, kwam vaak aan spelen toe en groeide zelfs uit tot een veelbelovende keeper voor zowel Newcastle United als het Nederlands elftal. Totdat een blessure roet in het eten van Krul gooide.



De doelman raakte bij Oranje geblesseerd en moest maandenlang toekijken. Uiteindelijk koos hij er tijdens de afgelopen zomer voor om dan maar uitgeleend te worden aan Ajax, maar ook dat bleek allesbehalve succesvol. André Onana is sinds het vertrek van Jasper Cillessen eerste doelman en doet er alles aan om zijn plek onder de lat te verdedigen.



Een nieuwe optie zou zijn dat er eerder dan verwacht een eind komt aan het tijdelijke dienstverband van Krul bij Ajax, al lijkt ook die optie nu af te vallen. The Chronicle weet dat het een flinke klus zal worden voor Krul om zich weer in de kijker te spelen bij Newcastle United. Rob Elliot en Karl Darlow hebben bewezen prima vervangers te zijn.