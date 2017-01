Verrassing in de Jupiler League: "Ben er doodziek van"

Dennis de Nooijer is per direct opgestapt bij eerstedivisionist Telstar. De oud-spits van clubs als Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en NEC heeft besloten om zijn contract in te leveren bij algemeen directeur Pieter de Waard.



In de zomer besloot De Nooijer in te gaan op het aanbod om Ted Verdonkschot op te volgen, maar nu vertrekt hij dus alweer. "Mijn besluit heeft helemaal niets te maken met Michel Vonk", bezweert de tweelingbroer van Gérard de Nooijer in gesprek met RTV Noord-Holland. "Ik ben een paar weken op vakantie geweest in Dubai en hoopte zich weer te kunnen opladen, maar dat gevoel bleef."



"Daarom ben ik vanochtend naar Pieter de Waard gestapt om mijn contract in te leveren", aldus De Nooijer, die volgend seizoen op een klus in het amateurvoetbal hoopt. De Waard toont begrip voor zijn beslissing. "Zijn motivatie was weldoordacht en klonk als een klok. Ik ben er doodziek van. De keuze die hij maakt vind ik echter stoer en dapper. Daar heb ik respect voor en maak een diepe buiging."