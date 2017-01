'United spreekt zorgen uit over situatie van Memphis'

Manchester United gaat er niet automatisch vanuit dat Memphis Depay deze maand vertrekt. Olympique Lyon wil de oud-PSV'er overnemen van de Engelse topclub, maar The Daily Mail meldt dat er twijfel bestaan.



De Franse topclub heeft inmiddels twee aanbiedingen neergelegd bij Manchester United, maar tussen vraag en aanbod zit nog een relatief groot gat. Lyon gaat er nog steeds vanuit dat een akkoord met de Engelsen haalbaar is. Echter, de Britse krant is daar minder stellig over.



Waar Morgan Schneiderlin al doorverkocht is aan Everton, daar is Lyon vooralsnog de enige serieuze kandidaat voor Memphis en dat heeft dus nog geen akkoord opgeleverd. United zou vrezen dat de Fransen op de valreep alsnog afhaken voor de Oranje-international en hij noodgedwongen in Manchester blijft.



Manager José Mourinho heeft aangegeven blij te zijn met Memphis, maar dat is niet terug te zien in de statistieken. De vleugelaanvaller kwam pas vier keer in actie dit seizoen en louter als invaller. Een doelpunt of assist ontbreekt nog op zijn lijstje.