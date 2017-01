'Ajax-middenvelder maakt juist wél transfer naar België'

Standard moet na het vertrek van Adrien Trebel naar concurrent RSC Anderlecht op zoek naar een nieuwe middenvelder. De club krijgt dan ook spelers aangeboden om die positie in te vullen, maar toen Ajax zich in België meldde, werden de Amsterdammers resoluut afgewimpeld.



La Dernière Heure weet dat Thulani Serero werd aangeboden. De Zuid-Afrikaanse middenvelder zit op een zijspoor bij Ajax. De 26-jarige middenvelder speelt sinds 2011 voor de Amsterdammers.



Hij was er nooit een vaste waarde. Dit seizoen speelde hij er nog maar twee wedstrijden met Jong Ajax. Peter Bosz rekent niet op hem voor het eerste elftal. Onlangs werd hij nog gelinkt aan Engelse clubs, maar de speler komt niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. Serero werd in het verleden ook al eens in verband gebracht met de Rouches. Eerder kon de international van Zuid-Afrika naar het Reading van coach Jaap Stam, maar helaas voor beide partijen werd al snel duidelijk dat Serero geen werkvergunning voor Engeland zou kunnen bemachtigen.



Update 13.44: Transfer nog altijd mogelijk

Het medium Tuttomercatoweb weet zojuist te melden dat de transfer van middenvelder Thulani Serero naar Standard Luik juist wél doorgaat. Op dinsdag zullen er nog gesprekken volgen, maar het ziet er alleszins goed uit, zo bericht de bovenstaande website. De Zuid-Afrikaan zou zelfs al persoonlijk rond zijn met de afgelopen tegenstander van Ajax in de Europa League.