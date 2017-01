Transferduidelijkheid voor centrumaanvaller Benteke

PSG lijkt vastbesloten om na Thomas Meunier vorige zomer deze transferwindow opnieuw een Belg vast te leggen. Het zou volgens bepaalde bronnen zelfs al tot twee keer toe een bod uitgebracht hebben om Michy Batshuayi te huren van Chelsea. Als alternatief zou er met Christian Benteke een andere Belg op het verlanglijstje staan.



Enkele dagen geleden sprak Sam Allardyce, de trainer van Crystal Palace, de geruchten nog tegen als zou Benteke deze winter mogen vertrekken. Desondanks blijft het dus gonzen van de geruchten rond de Rode Duivel.



"Net als jullie heb ik ook gelezen over de interesse van PSG", vertelt Bentekes makelaar Kismet Eris aan L'Equipe. "Maar er doen in deze periode veel geruchten de ronde. Ik ben door niemand van PSG gecontacteerd, niet direct en ook niet indirect. Benteke is nog 100 procent gefocust op het project bij Crystal Palace."