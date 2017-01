TRANSFERUURTJE: Ziyech, Diego Costa, Memphis, Robben en Beto

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

PSV deed onlangs nog zaken met het Engelse Swansea City en verkocht Luciano Narsingh voor ongeveer vijf miljoen euro. Nu is er nog een aanvaller die de Eindhovenaren gaat verlaten: PSV zou een akkoord bereikt hebben met het Braziliaanse Grêmio over de verkoop van vleugelspits Beto da Silva. De Braziliaanse versie van het medium FOX Sports weet te melden dat er inmiddels witte rook te zien is boven het Philips Stadion. De jonge Peruviaan zou naar Grêmio vertrekken, dat volgens de laatste berichten ongeveer 500.000 euro betaalt aan PSV voor de diensten van de aanvaller. Naar verluidt heeft Beto voor de Braziliaanse club gekozen met het uitzicht op het spelen in de Copa Libertadores, waar hij veel zin in heeft.





Spelmaker Hakim Ziyech maakte in de afgelopen transferzomer de overstap van FC Twente naar Ajax voor ongeveer elf miljoen euro. Een topdeal voor de Amsterdammers, waarbij het kamp van de Nederlandse Marokkaan blijkbaar bedongen heeft dat de middenvelder voor een vast bedrag van 25 miljoen euro weer mag vertrekken uit onze hoofdstad. Dat is in ieder geval wat de Turkse media te melden hebben. De krant Aksam schrijft dat de fans van Fenerbahçe vooral heel erg verdrietig zijn dat Ziyech niet voor hun cluppie uitkomt. De ploeg van onder meer coach Dick Advocaat en spits Robin van Persie was in de zomer in de markt voor Ziyech, maar wilde niet voldoen aan de vraagprijs van Twente. Nu is Ziyech volgens het desbetreffende medium twintig miljoen euro waard en wordt hij gevolgd door diverse clubs uit de Europese (sub)top. De Nederlandse Marokkaan zou echter bedongen hebben dat hij voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken uit de ArenA.



Buitenland:

Er is maar één club die momenteel concreet is voor vleugelspits Memphis Depay: het Franse Olympique Lyon. De Ligue 1-club heeft zich nu twee keer op Old Trafford gemeld met een officieel bod. Allereerst bood men ongeveer dertien miljoen euro en op maandag ging men langs met een aanbieding van vijftien miljoen. Ook dat laatste bod is afgewezen. De huidige werkgever van de Nederlandse buitenspeler Manchester United zit bijzonder hoog in de boom voor Memphis, die in het afgelopen anderhalf jaar toch weinig kansen heeft gekregen in de hoofdmacht. Vijftien miljoen euro is volgens de Engelsen in ieder geval niet genoeg en The Independent schrijft dat de Red Devils minimaal twintig miljoen euro verlangen, met daarbovenop een paar bonussen.



Diego Costa maakt zich de laatste tijd meer en meer onmogelijk bij zijn werkgever Chelsea. Het is zeker niet onmogelijk dat de Braziliaanse Spanjaard binnenkort een megatransfer maakt, want de eigenaar van Tianjin Quanjian geeft nu openlijk toe dat hij Costa wel naar de Chinese Super League wil halen. De steenrijke Shu Yuhui vertelt via de officiële kanalen: "Als de regels hetzelfde waren gebleven, hadden we nog dit jaar een grote investering gedaan. We mogen nu echter maar drie buitenlanders opstellen, waardoor onze plannen veranderd zijn. De berichten over Diego Costa kloppen, het is waar dat we geïnteresseerd zijn. We hebben Edinson Cavani ook een aanbieding gedaan en de onderhandelingen waren een aardig eind gevorderd."





Vleugelspits Arjen Robben staat nu al lange tijd onder contract bij Bayern München en in de Allianz Arena is hij een geliefde speler. Ook haalt de Bedumer doorgaans nog een heel erg hoog niveau, hoewel hij wel steeds vaker te kampen heeft met allerlei blessures. Ondanks astronomische aanbiedingen uit de Chinese Super League gaat Robben gewoon door bij Bayern. In gesprek met Radio 538 vertelt de buitenspeler: "Ik heb het hier fantastisch naar mijn zin en speel bij één van de beste clubs van de wereld. Om dan nu nog, op deze leeftijd, een move te maken … ik zou niet weten waarheen." Robben heeft geen zin in een Chinees avontuur. "Dan heb je het over heel iets anders. Dan moet je zeggen: mijn carrière is voorbij. Ik wil nog zolang mogelijk op het hoogste niveau blijven spelen." Ook Robben heeft aanbiedingen gehad van vermogende Chinezen. "Het heeft meer te maken met de gekte die daar heerst. Met de bedragen die rondgaan, de aanbiedingen. Ik heb ze ook gehad."