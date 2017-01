'KRC Genk vangt bot bij Ajax-tegenstander Legia'

KRC Genk zou nog steeds de intentie hebben om een ervaren speler aan te trekken als vervanger van de vertrokken Wilfred Ndidi. De Limburgers grepen alvast naast één speler.



Het Nieuwsblad weet dat Racing Genk bij Legia Warschau, de aankomende tegenstander van Ajax in de Europa League, informeerde naar Thibault Moulin. De Franse middenvelder is er echter een sterkhouder en mag de club niet verlaten.



Legia haalde Moulin afgelopen zomer voor meer dan één miljoen euro weg bij Waasland-Beveren. Het was Besnik Hasi die hem toen mee naar Polen nam. Moulin maakte al veel indruk in Polen en was ook in de Champions League sterk. De 26-jarige middenvelder speelde dit seizoen al 30 wedstrijden voor Legia. Daarin wist hij één keer de weg naar de netten te vinden. Hij ontving 3 gele kaarten.