'Afspraak Ziyech en Ajax: mag weg voor dit bedrag'

Spelmaker Hakim Ziyech maakte in de afgelopen transferzomer de overstap van FC Twente naar Ajax voor ongeveer elf miljoen euro. Een topdeal voor de Amsterdammers, waarbij het kamp van de Nederlandse Marokkaan blijkbaar bedongen heeft dat de middenvelder voor een vast bedrag van 25 miljoen euro weer mag vertrekken uit onze hoofdstad.



Dat is in ieder geval wat de Turkse media te melden hebben. De krant Aksam schrijft dat de fans van Fenerbahçe vooral heel erg verdrietig zijn dat Ziyech niet voor hun cluppie uitkomt. De ploeg van onder meer coach Dick Advocaat en spits Robin van Persie was in de zomer in de markt voor Ziyech, maar wilde niet voldoen aan de vraagprijs van Twente.



Nu is Ziyech volgens het desbetreffende medium twintig miljoen euro waard en wordt hij gevolgd door diverse clubs uit de Europese (sub)top. De Nederlandse Marokkaan zou echter bedongen hebben dat hij voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken uit de ArenA. Of we het bovenstaande nieuwtje moeten geloven is niet helemaal duidelijk, maar Ziyech maakt er in ieder geval geen geheim van dat hij een zogenaamde 'broodvoetballer' is. Onlangs weigerde hij een snel vertrek bij Ajax uit te sluiten en stelde hij dat hij openstaat voor een avontuur in Europa.