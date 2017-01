Van Hanegem wordt blij van Ajax-speler

Het hart van oud-voetballer en huidig analist Willem van Hanegem ligt toch overduidelijk bij Feyenoord. Toch houdt hij ook Ajax goed in de gaten en wat dat betreft heeft het Rotterdamse icoon nu te melden dat hij blij wordt van de verrichtingen van talent Justin Kluivert.



In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt De Kromme: "Van die invalbeurt werd ik blij. Hij oogt vaardiger dan zijn vader (Patrick Kluivert, red.), al was dat natuurlijk een heel goeie spits. Ik ben wel benieuwd naar de toekomst. Ik denk nog weleens terug aan Jean-Paul Boëtius die in de Klassieker Ricardo van Rhijn alle hoeken van het veld liet zien. Maar nu komen de mensen met grote mappen en de looplijnen en de opdrachten."



Op die manier zou Ajax zijn eigen speler kunnen verpesten, aldus Van Hanegem. "Dat frivole en onbevangen spel komt dan onder druk te staan. Terwijl een bepaald type speler, zoals Boëtius en ik denk ook Kluivert, vooral vrij moet zijn. Dán maken ze het verschil."