'Manchester City wil 113 miljoen euro betalen'

Superster Lionel Messi van FC Barcelona heeft nog altijd niet zijn handtekening gezet onder een nieuwe contract in Catalonië en zijn huidige verbintenis loopt door tot medio 2018. Vooralsnog kunnen de Spanjaarden niet aan de financiële voorwaarden van Messi voldoen en het Engelse Manchester City wil wel uitkomst bieden.



Zoals bekend kan coach Josep Guardiola goed door een deur met de aanvaller uit Argentinië en reiken de bomen in Manchester financieel gezien tot in de hemel. Het salaris van Messi zou alvast geen probleem zijn in het Etihad Stadium, mede door al het geld uit het Midden-Oosten natuurlijk, en volgens het boulevardblad The Sun willen de Citizens 113 miljoen euro op tafel leggen voor hun transfertarget.



Eigenlijk is Messi natuurlijk veel meer waard, maar in de aankomende zomer beschikt de wereldster dus nog maar over een verbintenis voor één seizoen, waar City dus gebruik van wil maken. Zoals bekend hoopt Barça dat Messi zijn handtekening alsnog zal pennen onder een nieuw contract, maar mogelijk moeten er dan eerst een of twee spelers verkocht worden, om zo voor ademruimte te zorgen wat betreft de financiën.