'Barcelona verkoopt speler om Messi te kunnen betalen'

Superster Lionel Messi heeft nog altijd niet zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract bij FC Barcelona gezet. Naar verluidt kunnen de Catalanen vooralsnog niet voldoen aan de eisen van de international van Argentinië. De Spaanse pers weet nu te melden dat Barça zo ver wil gaan dat het bereid is een speler te verkopen om Messi te kunnen bekostigen.



Het is niet precies bekend wat de rappe aanvaller precies wil verdienen in het Camp Nou, maar er wordt gefluisterd dat dit ongeveer veertig à vijftig miljoen euro per seizoen is plus een eenmalige bonus van nog eens vijftig miljoen euro. Voor Barça is dat een flinke opgave, financieel gezien, zo liet een van de directeuren van de Catalaanse grootmacht onlangs al weten.



El Confidencial weet dat de Primera División-club de laatste tijd flink de boer op is gegaan met een van zijn spelers, Arda Turan, in de hoop dat er een club is die tientallen miljoenen euro's wil betalen, zodat Barça weer wat meer ademruimte heeft om te kunnen voldoen aan de torenhoge eisen van Messi. Arda zou zijn carrière voort kunnen zetten in de Chinese Super League, alhoewel de Turk wel om ontzettend veel geld zou vragen. De transfersom bedraagt naar verluidt in ieder geval alvast veertig miljoen euro.