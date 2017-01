Ook Ajax-fans hekelen de NOS na 'antisemitsche' liederen

FC Utrecht ging het afgelopen weekend op bezoek bij Sparta op Het Kasteel en de NOS verraste vervolgens door een berichtje te maken over enkele zogenaamde 'antisemitische' liederen uit het uitvak met de fans van de Domstedelingen. Dat wordt grondig gelaakt door de supporters van Utrecht, maar ook de fans van Ajax zijn er niet blij mee.



Daniël Dekker van de supportersvereniging van de Amsterdammers zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Moet ik er wat over zeggen? Zonde van de tijd. Het helpt niet en ik snap ook niet waarom de NOS dit doet. Het is verkeerde spanning waar niemand iets aan heeft. Als wij inhoudelijk reageren komt het spel weer op de wagen en dat gun ik de NOS niet."



Teun den Hartog van de supportersvereniging van Utrecht doet een duit in het zakje: "We zijn al een jaar bezig met de supportersclubs van FC Utrecht en Ajax om deze wedstrijd in goede banen te leiden. Het doel is om deze wedstrijd in 2020 weer op volledig normale manier te spelen. Dat betekent zonder grote politie inzet en extra veiligheidsmaatregelen. De relatie met de supportersvereniging van Ajax is goed."