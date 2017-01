Dit is de status van de transfer van El Ghazi naar Lille

Ajax zit niet zo heel erg goed meer in de slappe was wat betreft zijn buitenspelers, zeker niet nu Bertrand Traoré aanwezig is op de Afrika Cup met de selectie van Burkina Faso. Nu ziet het ernaar uit dat Ajax Anwar El Ghazi binnenkort van de hand zal doen, al hebben we nog geen witte rook kunnen zien boven de Amsterdam ArenA.



Er is wel contact tussen de beide partijen en naar verluidt is de Nederlandse buitenspeler er ook wel uit met de vertegenwoordigers van Lille over een contract, maar Ajax wil, logischerwijs, het onderste uit de kan halen. Vooralsnog zijn de Fransen bereid om zeven miljoen euro te betalen en het lijkt erop dat directeur spelerszaken Marc Overmars net een beetje meer verlangt voor de vleugelspits.



Zus Nabila El Ghazi bevestigt dat er nog steeds wordt gesproken, maar stelt dat er nog helemaal niets getekend is. "Er is nog altijd contact, maar er is nog geen contract." Wel lijkt het er nog altijd gewoon op dat de transfer deze week beklonken zal worden. Een paar dagen geleden meldde Ajax zich zelf op de markt met een miljoenenbod op de Braziliaan David Neres, maar dat werd afgewezen door diens club Sao Paolo.