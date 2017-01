De 10 voornaamste leveranciers in Europa

Opleiden is een belangrijk onderdeel voor voetbalclubs, maar welke clubs zijn daarin het meest bedreven? CIES Football Observatory keek naar het aantal spelers die in de leeftijdscategorie 15 tot 21 jaar minimaal drie seizoenen uitkwamen per club en nu in de hoogste divisies van Europa actief zijn. SoccerNews.nl licht de toptien voor je uit.



10. Hajduk Split

Velen kennen Hajduk Split vooral als een club met een enorm fanatieke achterban, maar het is ook een prima doorgangshuis gebleken. In totaal gaat het om 46 spelers en tien daarvan zijn momenteel nog onderdeel van de selectie. Een bekende naam uit het verleden is bijvoorbeeld Darijo Srna.







9. Dinamo Minsk

Het voetbal in Wit-Rusland zal velen niet heel erg aanspreken, al heeft BATE Borisov best aardige dingen laten zien in Europa. Concurrent Dinamo Minsk is echter een succesvoller doorgangshuis met in totaal 47 spelers. Een kanttekening is wel dat daar weinig bekende namen tussen zitten.







8. Sparta Praag

We gaan één streepje omhoog. Sparta Praag is uit dit onderzoek naar voren gekomen als nummer acht met 48 spelers en daar zitten absoluut bekende namen tussen. Neem bijvoorbeeld Wilfried Bony (ex-Vitesse) en de routinier Tomás Rosický. Laatstgenoemde is inmiddels terug op het oude nest.







7. Dinamo Kiev

We blijven een beetje in die regio, want de nummer zeven in dit overzicht is afkomstig uit Oekraïne. Dinamo Kiev heeft 52 streepjes ontvangen tijdens het onderzoek en daarvan lopen er dertien in de eigen selectie rond. Helaas is hét jeugdproduct van de club, Andriy Shevchenko, al gestopt.







6. Real Madrid

Real Madrid staat bekend als een echte koopclub en daar is weinig tegenin te brengen, maar toch bestaat er een flinke lijst van spelers die op jonge leeftijd voor De Koninklijke speelden. Het gaat om 53 spelers, waarvan nog zeven actief zijn in de Spaanse hoofdstad.







5. FC Barcelona

Het is bijna niet te geloven, maar aartsrivaal FC Barcelona kan precies dezelfde statistieken overleggen: 53 spelers waarvan nog zeven actief zijn namens de Catalaanse topclub. Tot die lijst behoren natuurlijk ook sterspelers als Andrés Iniesta en de Argentijn Lionel Messi.







4. Sporting Portugal

Sporting Portugal heeft net niet het podium gehaald. De huidige werkgever van Marvin Zeegelaar en Bas Dost is goed voor een aantal van 54 namen. Sporting is natuurlijk de eerste club van Cristiano Ronaldo, die al al op jonge leeftijd aan Manchester United werd verkocht.







3. Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb is met afstand de meest succesvolle club van Kroatië. Dat levert nationaal mooie prestaties op, maar ook kan men daardoor als handelshuis fungeren. Zij leveren 55 spelers aan dit overzicht en ook hier is een huidige Real Madrid-speler de bekendste naam: Luka Modric.







2. Partizan Belgrado

We maken een behoorlijk sprongetje voor de nummer twee. Partizan Belgrado had tijdens het onderzoek 'slechts' vijf spelers rondlopen die voldeden aan de eisen, maar alsnog komt het totaal uit op 61 namen. Daar zitten ook oud-spelers uit de Eredivisie tussen, zoals Danko Lazovic en Miralem Sulejmani.







1. Ajax

Ajax droomt van een terugkeer op het allerhoogste niveau. Dat is anno nu misschien té ambitieus, maar in dit onderzoek kan werkelijk niemand tippen aan de Amsterdammers. Ajax is de onomstreden nummer één met een totaalaantal van maar liefst 72 spelers. Chapeau!