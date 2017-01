'Diego Costa kan sensationele transfer maken in de zomer'

In de zomer kreeg Diego Costa het niet voor elkaar om te vertrekken bij Chelsea, maar na een aanvaring met manager Antonio Conte is de kans op een breuk alsnog groot. De interesse voor de Spaanse Braziliaan komt langzaamaan op gang.



Vanuit China werd direct al interesse getoond. Na Ramires en Oscar zou ook de international van Spanje er voor kunnen kiezen om Chelsea te verruilen voor China, maar een aanbieding van zo'n 35 miljoen euro per jaar kon hem niet overtuigen. Inmiddels kunnen we daar steeds meer begrip voor opbrengen.



The Independent meldt dat er een sensationele transfer in de lucht hangt. FC Barcelona zou Costa adviseren om geen lijmpoging met Chelsea te ondernemen en te wachten op komende zomer, want dan zou men hem willen aantrekken als versterking voor de spitspositie.



Een eventuele poging van Barça zou zeer bijzonder zijn. Allereerst omdat de Catalaanse topclub reeds beschikt over de misschien wel meest gevreesde voorhoede ter wereld, maar bovenal omdat Costa niet bekend staat als de meest stijlvolle spits. Al moet gezegd worden dat ook Luis Suárez jaren geleden veel vraagtekens opriep.



Atlético Madrid zou eveneens azen op de handtekening van Costa, die in het verleden uitblonk in de Spaanse hoofdstad. De kans is aannemelijk dat de club in de zomer gigantisch casht voor Antoine Griezmann, die voor Manchester United zou kiezen, en dat geld kan aangewend worden voor een kwaliteitsimpuls.