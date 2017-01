Go Ahead-reserve op weg naar Amerikaans avontuur

Kenny Teijsse heeft de breuk met Go Ahead Eagles-trainer Hans de Koning gelijmd, maar beide partijen lijken in januari alsnog uiteen te gaan. De linkspoot staat volgens De Stentor voor een avontuur in Amerika.



Teijsse kan op het tweede niveau in Noord-Amerika tekenen. Een akkoord is aanstaande, zo beaamt de verdediger van de hekkensluiter. "Er zijn nog wat kleine dingetjes die we moeten afronden en bovendien ben ik in afwachting van een werkvisum." Na permissie kan hij voor één jaar tekenen met een optie voor een tweede jaar.



De voetballer spreekt van 'een prachtig avontuur'. "Ook omdat deze club ambities heeft om snel uit te komen in MLS (hoogste niveau in Amerika, red.). Ik kijk ernaar uit naar het voetbal en het leven in Amerika. Zo ver is het alleen nog niet. Zo lang ik nog speler van Go Ahead ben, geef ik alles voor deze club."



Teijsse is geen vaste waarde in Deventer en de clubleiding wil hem dit avontuur daarom niet onthouden. Ook Kevin Brands is op weg naar de uitgang. Na een stage bij Dundee FC zou een nieuwe club zich hebben gemeld.