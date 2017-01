Juventus verrast vriend en vijand met opmerkelijk nieuw logo

Juventus heeft maandagavond een opmerkelijke beslissing wereldkundig gemaakt. De Italiaanse topclub heeft vanuit het niets een nieuw logo ingevoerd.



Het oude embleem van Juventus is zeer herkenbaar geworden, maar de clubleiding besloot een nieuwe weg in te slaan. Dat is terug te zien in deze aanpassing. De regerend landskampioen heeft voor een modern design gekomen.



In het nieuwe logo komt de letter 'J' van Juventus nadrukkelijk naar voren. "Dit nieuwe logo is een symbool voor de Juventus manier van leven", zo luidt de verklaring van de Oude Dame.





Agnelli: "This new logo is a symbol of the Juventus way of living." #2beJUVENTUS pic.twitter.com/x5B3fapqGJ — JuventusFC (@juventusfcen) 16 januari 2017