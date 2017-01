Trotse Kluivert: "De familie-app met alle kinderen ontplofte"

Justin Kluivert is officieel de geschiedenisboeken van Ajax ingegaan. De tiener mocht in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3 zege) debuteren en dat leidde natuurlijk tot een trots gevoel binnen de familie.



Kluivert junior deelde na afloop al een tekst van vader Patrick Kluivert, die zondagavond nader contact zocht. "Ik wilde als vader weten hoe hij zich voelde en heb hem een groot compliment voor zijn debuut gegeven", aldus de technisch directeur van Paris Saint-Germain in gesprek met De Telegraaf.



"Woorden schoten tekort om te vertellen hoe trots ik ben", aldus de oud-international, die 'een brok in mijn keel' kreeg door dit moment. "Ik was aan het werk bij PSG, maar keek in het hotel via Facetime en op het moment van de wissel was er wel even gejuich te horen, ja. De familie-app met alle kinderen ontplofte."