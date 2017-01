Xavi laat zich uit over Messi: "Geen enkele twijfel"

Xavi nam in 2015 afscheid van FC Barcelona om een lucratief avontuur te beleven in Qatar. De middenvelder hoopt en verwacht dat sterspeler Lionel Messi de Catalaanse topclub wél trouw blijft door zijn contract open te breken.



"Ik twijfel niet dat Messi bij Barcelona een nieuw contract gaat ondertekenen. Geen enkele twijfel", stelt de 36-jarige Spanjaard in gesprek met FOX Sports. Xavi noemt hem 'de beste speler ter wereld'. "Dus mensen willen altijd over hem schrijven. Er zijn vaak geruchten die helemaal niet kloppen, nu ook weer."



Naar verluidt zou Messi twijfelen over zijn toekomst in Barcelona, dat ook nog eens met financiële beperkingen kampt. Maar weet Xavi: "De laatste jaren heeft hij ongetwijfeld de kans gehad om bij andere clubs veel meer geld te verdienen. Maar zijn hart ligt in Barcelona. De relatie tussen die twee zal volgens mij nog jaren duren."