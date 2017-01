Fiere Brands: "We zijn daarmee op de goede weg"

PSV liep voor de winterstop een achterstand op in de titelrace en werd op de andere podiums uitgeschakeld. Alleen een inhaalrace in de Eredivisie kan het seizoen nog redden, maar technisch manager Marcel Brands blijft kalm.



"We hebben vorig jaar gezien hoe het kan aflopen. Je moet altijd gaan voor elke kans die je hebt", benadrukte Brands in gesprek met de NOS. Of er een vervanger voor Luciano Narsingh komt? "Je kunt wel iemand halen, maar dan blokkeer je weer een andere speler. We halen alleen iemand als hij ons substantieel beter maakt of als het heel interessant is voor de lange termijn."



PSV heeft ook jeugdspelers Sam Lammers (19) en Dante Rigo (18) gecontracteerd. De regerend landskampioen geeft daarmee een signaal af. "We zijn daarmee op de goede weg. Van de 24 spelers in het eerste zijn er op dit moment zo'n 10 uit de eigen jeugd", aldus Brands. "Sommigen spelen regelmatig, anderen zijn geblesseerd, maar we blijven ze een kans geven."



Het doel? "In 2020 willen de dat ongeveer de helft van de selectie uit de eigen jeugd afkomstig is." Ook werd de club aan een verbouwing van trainingscomplex De Herdgang.