Van Gaal schept met onthulling duidelijkheid over toekomst

De kans is groot dat Louis van Gaal een punt zet achter zijn trainersloopbaan. Tijdens de BID lifetime-award-uitreiking maakte de Nederlander zijn toekomstplannen bekend.



RTL-verslaggever Bart Nolles is aanwezig bij deze bijeenkomst en citeert Van Gaal als volgt: "Ik denk dat ik met pensioen ga. Wilde eigenlijk na WK stoppen. Kans om in China te gaan werken laten lopen."



Van Gaal was het meest recentelijk actief als manager van Manchester United. Eerder stond de oefenmeester aan het roer bij Ajax, FC Barcelona, FC Barcelona, AZ, Bayern München en natuurlijk Oranje.





'Grootste prestatie van mijn carrière was kampioenschap met AZ,' aldus Louis van Gaal bij BID lifetime-award-uitreiking. pic.twitter.com/67dIvUI8t8 — Bart Nolles (@BartNolles) 16 januari 2017