Justin Kluivert debuteerde zondag in de hoofdmacht van Ajax en beloonde daarmee zijn eigen ontwikkeling. Teamgenoot Kai Sierhuis maakte bij de beloftenploeg ook een sterke seizoenshelft door en dus gaat ook hij langzaamaan denken aan de volgende stap.



"Kaj heeft altijd gezegd dat dat zijn droom is, om ook in Ajax 1 te spelen. Dus daar kijkt hij met plezier naar", zo laat vader Cock Sierhuis weten aan AT5. "Hij vindt het ontzettend leuk dat de jongens (zoals Kluivert junior, red.) dit bereiken."



Sierhuis speelt sinds 2009 in de Ajax-opleiding en mag dromen van de volgende stap. "Er moet natuurlijk ook een gelegenheid zijn waardoor je de kans krijgt. Omdat er spelers niet in vorm zijn, afwezig zijn of omdat spelers geblesseerd zijn. Daar moet je soms een beetje geluk mee hebben."



Het Ajax-talent heeft gaandeweg zijn ontwikkeling een belangrijke keuze gemaakt. "Kaj is oorspronkelijk gehaald als linksbuiten, maar in het eerste jaar werd hij al direct in de spits gezet. Dat was eigenlijk ook gewoon zijn beste positie."