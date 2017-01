PSV-directeur Brands reageert op Willems-geruchten: Heeft Marseille zich gemeld?

Jetro Willems verlengde eind 2016 zijn verbintenis bij PSV. Daarmee heeft de linksback een belofte ingelost, maar de vraag is of zijn toekomst ook daadwerkelijk in Eindhoven ligt.



Willems maakt vooralsnog een tegenvallend seizoen door en is al vaak het mikpunt van kritiek geweest. Toch heeft Olympique Marseille, de club van oud-PSV'er Karim Rekik, de Oranje-international op het verlanglijstje gezet. De Franse sportkrant L'Equipe brengt dit maandag naar buiten.



De PSV-verdediger is zeker niet de enige optie voor Marseille. Ook Theo Fernandez van Atlético Madrid is op het lijstje gezet, maar hij is al verhuurd aan Deportivo Alavés en dat vergroot de kansen van Willems. Het is onduidelijk voor welk bedrag hij eventueel mag vertrekken uit Eindhoven.



Update 19:40 uur

Marcel Brands heeft vanavond gereageerd op de geruchten dat Olympique Marseille zich heeft gemeld bij PSV voor linksback Jetro Willems. De technisch directeur ontkent namelijk in alle toonaarden, zo schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op Twitter. 'PSV weet nergens van.'





Brands geeft aan dat Olympique Marseille zich niet bij PSV heeft gemeld voor Willems. Een Franse krant meldde dit. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 16 januari 2017