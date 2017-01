Brands opent deur: "Als hij een mooie kans krijgt, willen we er wel over nadenken"

PSV verloor deze winter al Luciano Narsingh aan Swansea City, maar mogelijk blijft het daar niet bij. Er is namelijk interesse in nog twee aanvallers; talent Beto da Silva en reserve Florian Jozefzoon.



"Er moeten transfersommen voor hen komen, maar oké, in het geval van Jozefzoon... Een uitermate correcte speler, altijd honderd procent ingesteld. Als die jongen een mooie kans krijgt, dan willen we daar zeker over nadenken", erkent technisch directeur Marcel Brands voor de camera van FOX Sports.



Voor Beto is er interesse van Gremio, uit Brazilië. De Peruviaan staat echter te boeken als een talent, dus mag niet zomaar vertrekken. "Zijn situatie is iets anders."



"In principe zijn we niet concreet met iets bezig. We blijven wel alert op de markt. Als er iets is waarvan we zeggen: die maakt ons substantieel beter of die helpt ons op de lange termijn, dan zullen we daar serieus naar kijken. Maar op dit moment speelt er niets", aldus Brands tot slot.