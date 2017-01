Cultheld Rutjes spreekt zijn grote favoriet voor titel uit: Ajax, Feyenoord of PSV?

De competitie is inmiddels weer begonnen, het wekelijks speculeren over de titelfavoriet eveneens. Wie is op dit moment de grootste kanshebber volgens Nathan Rutjes?



Dat weet hij nog niet zo zeker, maar hij hóópt in ieder geval op Feyenoord. Heel raar is dat niet, want hij komt uit de Havenstad. "Natuurlijk heb ik een bepaalde gunfactor. En niet alleen omdat ik uit Rotterdam kom. Weet je wat het is? We hebben nu vier keer Ajax gehad en twee jaar PSV. Het zou toch zo leuk zijn als die Coolsingel weer helemaal volstroomt na de competitie", vertelt Rutjes aan de radiozender Q-Music.



Bij Roda JC gaat het met Rutjes zelf even wat minder. Hij zit op de bank, maar blijft (uiteraard) weer positief. "We hebben een selectie van 25 man en er zijn net een paar nieuwe spelers gehaald. Ik moet even achteraan sluiten, maar dat motiveert me juist ontzettend."