'Bakkali heeft duidelijke boodschap voor geïnteresseerde club'

Zakaria Bakkali verdient sinds de zomer van 2015 zijn brood bij Valencia. Daar kwam de twintigjarige flankaanvaller weer boven water nadat hij bij PSV volledig uit beeld was verdwenen. Nu lijkt een vertrek echter te lonken.



De voorbije weken werd al melding gemaakt van nadrukkelijke interesse van FC Porto. En volgens A Bola is de kans weer wat groter geworden op een transfer. Bakkali zou zelf immers ook aangegeven hebben dat hij wil vertrekken. Hij zou het aanbod van Porto zeker zien zitten.



Bij Valencia komt Bakkali dit seizoen niet al te vaak aan spelen toe. Hij stond enkel in de Copa del Rey één keer aan de aftrap. In de competitie kwam hij nog niet verder dan negen invalbeurten, waarin hij één keer scoorde.