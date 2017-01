NOS ziet 'misser' in: "We hebben het te zwaar aangezet"

De NOS heeft spijt van de kritische noten aan het adres van de FC Utrecht-aanhang. In de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-2) zouden er kwetsende en antisemitische spreekkoren zijn geuit, maar na kritiek uit de Domstad is de publieke omroep door het stof gegaan.



"Wij hebben dit niet goed gedaan", zo laat de NOS weten na een golf van kritiek.. "De wedstrijd was laat, de uitzending liep al en er is onvoldoende over nagedacht, maar dat doet er allemaal niet toe. We hebben het te zwaar aangezet en we hebben de context weggelaten."



De NOS besluit zelfkritisch. "We hadden die tekst niet moeten losknippen en letterlijk moeten nemen. En als je dit onderwerp aansnijdt moet je er bij vertellen dat de Utrecht-fans dezelfde geuzennaam gebruikten die vol trots door Ajax-supporters wordt gehanteerd. Dit was selectieve verontwaardiging van onze kant. Een misser."