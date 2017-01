'Bij Ajax vertrokken aanvaller staat alweer voor transfer'

Het ziet ernaar uit dat Ricardo Kishna op korte termijn alweer de volgende stap in zijn carrière gaat zetten. De 22-jarige aanvaller uit Den Haag liet Ajax in de zomer van 2015 achter zich voor Lazio Roma, maar een onuitwisbare indruk liet hij daar nog niet achter.



Inmiddels is er weer een club die zich graag wil versterken met de buitenspeler. Het gaat om Galatasaray, dat nog in de winterse transferperiode wil ingrijpen om Kishna naar Turkije te halen. Dat heeft Calcio Mercato naar buiten gebracht.



Ondanks dat Kishna niet echt vaak in actie is gekomen bij Lazio, is Galatasaray wel bereid om meer te betalen dan de Italianen deden aan Ajax. De club uit Turkije zou denken aan een bedrag tussen de vijf en zeven miljoen euro.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

